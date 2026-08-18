News b Aktie

News b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088

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Lohnender News B-Einstieg? 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News B-Aktie Investoren gebracht.

News B-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen News B-Anteile an diesem Tag bei 21,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 46,339 News B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des News B-Papiers auf 32,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 514,37 USD wert. Damit wäre die Investition um 51,44 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte News B einen Börsenwert von 17,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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