News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|Lohnender News B-Einstieg?
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 5 Jahren eingefahren
News B-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen News B-Anteile an diesem Tag bei 21,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 46,339 News B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des News B-Papiers auf 32,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 514,37 USD wert. Damit wäre die Investition um 51,44 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte News B einen Börsenwert von 17,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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