News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|Frühes Investment
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News B-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die News B-Aktie an diesem Tag 12,35 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die News B-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 809,717 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (29,57 USD), wäre die Investition nun 23 943,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 139,43 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von News B belief sich zuletzt auf 16,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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