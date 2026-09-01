S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News B-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in News B eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der News B-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die News B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,952 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für News B eine Börsenbewertung in Höhe von 18,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at