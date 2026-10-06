S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel hätte eine Investition in News B von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in News B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

News B-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das News B-Papier bei 20,98 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 476,644 News B-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 252,62 USD, da sich der Wert eines News B-Papiers am 05.10.2026 auf 32,00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,53 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für News B eine Börsenbewertung in Höhe von 17,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at