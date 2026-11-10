News b Aktie
WKN DE: A1W048 / ISIN: US65249B2088
|Rentable News B-Investition?
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem News B-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die News B-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,49 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die News B-Aktie investiert hat, hat nun 42,571 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der News B-Aktie auf 29,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 248,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,86 Prozent gesteigert.
Alle News B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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