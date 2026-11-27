Anleger, die vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem NextEra Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der NextEra Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 86,09 USD. Bei einem NextEra Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 116,158 NextEra Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 921,01 USD, da sich der Wert eines NextEra Energy-Papiers am 25.11.2026 auf 85,41 USD belief. Mit einer Performance von -0,79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von NextEra Energy bezifferte sich zuletzt auf 178,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at