NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|Lukratives NextEra Energy-Investment?
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NextEra Energy von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das NextEra Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 80,61 USD wert. Bei einem NextEra Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,405 NextEra Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 049,50 USD, da sich der Wert eines NextEra Energy-Anteils am 06.08.2026 auf 84,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,95 Prozent.
NextEra Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 179,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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