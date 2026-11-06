NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|NextEra Energy-Investition
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NextEra Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.11.2016 wurde das NextEra Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 30,80 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die NextEra Energy-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 324,728 NextEra Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 88,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 657,25 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 186,57 Prozent.
NextEra Energy wurde am Markt mit 184,99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NextEra Energy Inc
Analysen zu NextEra Energy Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NextEra Energy Inc
|78,02
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.