S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NextEra Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NextEra Energy-Aktien gewesen.

Am 06.11.2016 wurde das NextEra Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 30,80 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die NextEra Energy-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 324,728 NextEra Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 88,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 657,25 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 186,57 Prozent.

NextEra Energy wurde am Markt mit 184,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at