NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|Lukrativer NextEra Energy-Einstieg?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NextEra Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die NextEra Energy-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 30,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,857 NextEra Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 77,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 542,14 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 154,21 Prozent.
NextEra Energy war somit zuletzt am Markt 160,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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