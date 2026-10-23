S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NextEra Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das NextEra Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 51,52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NextEra Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,941 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen NextEra Energy-Papiere wären am 22.10.2026 158,97 USD wert, da der Schlussstand 81,90 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 158,97 USD, was einer positiven Performance von 58,97 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von NextEra Energy bezifferte sich zuletzt auf 163,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at