S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NextEra Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NextEra Energy-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der NextEra Energy-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NextEra Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 1,191 NextEra Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,55 USD, da sich der Wert eines NextEra Energy-Anteils am 12.11.2026 auf 85,29 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1,55 Prozent.

Der NextEra Energy-Wert an der Börse wurde auf 180,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at