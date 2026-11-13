NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|NextEra Energy-Investment
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NextEra Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der NextEra Energy-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NextEra Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 1,191 NextEra Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,55 USD, da sich der Wert eines NextEra Energy-Anteils am 12.11.2026 auf 85,29 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1,55 Prozent.
Der NextEra Energy-Wert an der Börse wurde auf 180,28 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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