Nisource Aktie

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WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057

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Profitabler Nisource-Einstieg? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nisource-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.09.2016 wurden Nisource-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,12 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Nisource-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,459 Nisource-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 682,84 USD, da sich der Wert eines Nisource-Anteils am 15.09.2026 auf 40,59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 68,28 Prozent vermehrt.

Nisource war somit zuletzt am Markt 19,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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