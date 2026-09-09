S&P 500-Titel Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nisource-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Nisource-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nisource-Papier bei 25,04 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Nisource-Aktie investiert hat, hat nun 3,994 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 167,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,90 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 67,33 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Nisource belief sich zuletzt auf 19,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at