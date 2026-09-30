Nisource Aktie

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WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057

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Nisource-Anlage unter der Lupe 30.09.2026 16:03:40

S&P 500-Titel Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nisource-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Nisource-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Nisource-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 24,68 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,052 Nisource-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 159,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,32 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Nisource eine Marktkapitalisierung von 18,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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