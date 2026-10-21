Nisource Aktie
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
|Nisource-Performance
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nisource von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Nisource-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nisource-Papier bei 43,71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,288 Nisource-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 97,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,76 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 2,17 Prozent.
Der Börsenwert von Nisource belief sich jüngst auf 20,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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