Norfolk Southern Aktie

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WKN: 867028 / ISIN: US6558441084

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Profitable Norfolk Southern-Investition? 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Norfolk Southern-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Norfolk Southern eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.09.2016 wurde das Norfolk Southern-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Norfolk Southern-Anteile an diesem Tag bei 95,15 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Norfolk Southern-Aktie investiert, befänden sich nun 105,097 Norfolk Southern-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32 900,68 USD, da sich der Wert eines Norfolk Southern-Anteils am 28.09.2026 auf 313,05 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 32 900,68 USD, was einer positiven Performance von 229,01 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Norfolk Southern eine Börsenbewertung in Höhe von 70,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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