S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Norfolk Southern-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Norfolk Southern-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Norfolk Southern-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 200,94 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Norfolk Southern-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,977 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 589,33 USD, da sich der Wert eines Norfolk Southern-Papiers am 12.10.2026 auf 319,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +58,93 Prozent.

Der Marktwert von Norfolk Southern betrug jüngst 71,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at