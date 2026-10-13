Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Performance im Blick
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Norfolk Southern-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Norfolk Southern-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 200,94 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Norfolk Southern-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,977 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 589,33 USD, da sich der Wert eines Norfolk Southern-Papiers am 12.10.2026 auf 319,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +58,93 Prozent.
Der Marktwert von Norfolk Southern betrug jüngst 71,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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