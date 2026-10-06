S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Norfolk Southern-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Norfolk Southern-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 299,65 USD wert. Bei einem Norfolk Southern-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,334 Norfolk Southern-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Norfolk Southern-Papiers auf 316,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,53 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,53 Prozent vermehrt.

Der Norfolk Southern-Wert an der Börse wurde auf 71,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at