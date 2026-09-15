Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Performance unter der Lupe
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Norfolk Southern-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 15.09.2023 wurde das Norfolk Southern-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Norfolk Southern-Aktie betrug an diesem Tag 204,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,490 Norfolk Southern-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,86 USD, da sich der Wert eines Norfolk Southern-Anteils am 14.09.2026 auf 320,05 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,86 Prozent zugenommen.
Norfolk Southern markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 72,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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