So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Norfolk Southern-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Norfolk Southern-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 104,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,612 Norfolk Southern-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (316,65 USD), wäre das Investment nun 3 043,54 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 204,35 Prozent erhöht.

Alle Norfolk Southern-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 70,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at