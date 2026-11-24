Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Performance unter der Lupe
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Norfolk Southern von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Norfolk Southern-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 104,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,612 Norfolk Southern-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (316,65 USD), wäre das Investment nun 3 043,54 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 204,35 Prozent erhöht.
Alle Norfolk Southern-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 70,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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