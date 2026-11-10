Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Lukratives Norfolk Southern-Investment?
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Norfolk Southern von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Norfolk Southern-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Norfolk Southern-Aktie betrug an diesem Tag 196,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,792 Norfolk Southern-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Norfolk Southern-Papiers auf 325,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 549,17 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +65,49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Norfolk Southern bezifferte sich zuletzt auf 71,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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