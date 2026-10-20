Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
|Lukrativer Northrop Grumman-Einstieg?
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northrop Grumman von vor 5 Jahren eingebracht
Die Northrop Grumman-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Northrop Grumman-Anteile an diesem Tag bei 400,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Northrop Grumman-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,495 Northrop Grumman-Aktien. Die gehaltenen Northrop Grumman-Anteile wären am 19.10.2026 1 273,82 USD wert, da der Schlussstand 510,65 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,38 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Northrop Grumman eine Börsenbewertung in Höhe von 73,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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