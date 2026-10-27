Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
|Langfristige Performance
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27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northrop Grumman-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Northrop Grumman-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Northrop Grumman-Papiers betrug an diesem Tag 225,35 USD. Bei einem Northrop Grumman-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,375 Northrop Grumman-Aktien. Die gehaltenen Northrop Grumman-Anteile wären am 26.10.2026 25 090,30 USD wert, da der Schlussstand 565,41 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 150,90 Prozent vermehrt.
Am Markt war Northrop Grumman jüngst 80,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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