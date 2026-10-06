Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
|Frühe Investition
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Northrop Grumman-Aktie: So viel Verlust hätte ein Northrop Grumman-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Northrop Grumman-Papier statt. Diesen Tag beendete die Northrop Grumman-Aktie bei 618,52 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Northrop Grumman-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,168 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 476,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 697,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 23,02 Prozent vermindert.
Am Markt war Northrop Grumman jüngst 67,72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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