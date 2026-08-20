NortonLifeLock Aktie
WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084
|Profitables NortonLifeLock-Investment?
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 10 Jahren eingefahren
Am 20.08.2016 wurden NortonLifeLock-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die NortonLifeLock-Aktie bei 23,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hätte, hätte er nun 421,585 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 11 610,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,54 USD belief. Mit einer Performance von +16,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
NortonLifeLock war somit zuletzt am Markt 16,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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