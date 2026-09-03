NortonLifeLock Aktie
WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084
|Lohnende NortonLifeLock-Anlage?
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NortonLifeLock-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NortonLifeLock-Aktie 20,47 USD wert. Bei einem NortonLifeLock-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,852 NortonLifeLock-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 1 497,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,73 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für NortonLifeLock eine Börsenbewertung in Höhe von 18,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NortonLifeLock
|
03.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte ein NortonLifeLock-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu NortonLifeLock
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NortonLifeLock
|26,91
|1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.