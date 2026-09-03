S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in NortonLifeLock-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NortonLifeLock-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NortonLifeLock-Aktie 20,47 USD wert. Bei einem NortonLifeLock-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,852 NortonLifeLock-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 1 497,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,73 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für NortonLifeLock eine Börsenbewertung in Höhe von 18,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at