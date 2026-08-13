S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen NortonLifeLock-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die NortonLifeLock-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen NortonLifeLock-Anteile an diesem Tag bei 26,29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,037 NortonLifeLock-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 1 089,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 8,94 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete NortonLifeLock eine Marktkapitalisierung von 17,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at