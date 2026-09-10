NortonLifeLock Aktie
WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084
|Rentabler NortonLifeLock-Einstieg?
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10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 5 Jahren eingefahren
Das NortonLifeLock-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen NortonLifeLock-Anteile an diesem Tag bei 27,26 USD. Bei einem NortonLifeLock-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 366,838 NortonLifeLock-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (29,76 USD), wäre die Investition nun 10 917,09 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,17 Prozent gestiegen.
NortonLifeLock markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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