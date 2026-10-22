NortonLifeLock Aktie
WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084
|NortonLifeLock-Performance im Blick
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22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte eine NortonLifeLock-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 22.10.2025 wurden NortonLifeLock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,21 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 367,512 NortonLifeLock-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 24,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 864,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,36 Prozent verringert.
Der Marktwert von NortonLifeLock betrug jüngst 14,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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