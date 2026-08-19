S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Norwegian Cruise Line-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.08.2023 wurden Norwegian Cruise Line-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Norwegian Cruise Line-Papier letztlich bei 16,68 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investierten, hätten nun 59,952 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Norwegian Cruise Line-Aktie auf 17,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 055,76 USD wert. Das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent.

Der Norwegian Cruise Line-Wert an der Börse wurde auf 8,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at