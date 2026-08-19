Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
|Investmentbeispiel
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.08.2023 wurden Norwegian Cruise Line-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Norwegian Cruise Line-Papier letztlich bei 16,68 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investierten, hätten nun 59,952 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Norwegian Cruise Line-Aktie auf 17,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 055,76 USD wert. Das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent.
Der Norwegian Cruise Line-Wert an der Börse wurde auf 8,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Norwegian Cruise Line Ltd
Analysen zu Norwegian Cruise Line Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Norwegian Cruise Line Ltd
|17,34
|-1,53%