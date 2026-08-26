S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Norwegian Cruise Line-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden Norwegian Cruise Line-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Norwegian Cruise Line-Anteile betrug an diesem Tag 25,33 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 394,789 Norwegian Cruise Line-Aktien. Die gehaltenen Norwegian Cruise Line-Anteile wären am 25.08.2026 6 814,05 USD wert, da der Schlussstand 17,26 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,86 Prozent eingebüßt.

Norwegian Cruise Line wurde am Markt mit 7,90 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at