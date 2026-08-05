Norwegian Cruise Line Aktie

Norwegian Cruise Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046

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Langfristige Investition 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Norwegian Cruise Line-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Norwegian Cruise Line-Aktien gewesen.

Am 05.08.2016 wurde das Norwegian Cruise Line-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 232,019 Norwegian Cruise Line-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 20,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 656,61 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 53,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Norwegian Cruise Line einen Börsenwert von 9,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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