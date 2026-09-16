Norwegian Cruise Line Aktie

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WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046

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Performance unter der Lupe 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Norwegian Cruise Line-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Norwegian Cruise Line gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Norwegian Cruise Line-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 580,383 Norwegian Cruise Line-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 8 287,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,28 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 17,12 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Norwegian Cruise Line belief sich zuletzt auf 6,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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