Vor Jahren in NRG Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem NRG Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der NRG Energy-Anteile betrug an diesem Tag 10,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,132 NRG Energy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 90,90 USD gerechnet, wäre die Investition nun 830,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 730,14 Prozent zugenommen.

Insgesamt war NRG Energy zuletzt 20,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at