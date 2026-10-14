S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NRG Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren NRG Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.10.2023 wurde das NRG Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,01 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die NRG Energy-Aktie investierten, hätten nun 2,438 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 107,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 261,35 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 161,35 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von NRG Energy belief sich zuletzt auf 22,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at