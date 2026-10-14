NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|NRG Energy-Anlage unter der Lupe
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NRG Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 14.10.2023 wurde das NRG Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,01 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die NRG Energy-Aktie investierten, hätten nun 2,438 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 107,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 261,35 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 161,35 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von NRG Energy belief sich zuletzt auf 22,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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