So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NRG Energy-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem NRG Energy-Papier statt. Zur Schlussglocke waren NRG Energy-Anteile an diesem Tag 36,05 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die NRG Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 277,393 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (91,76 USD), wäre das Investment nun 25 453,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 154,54 Prozent vermehrt.

NRG Energy wurde am Markt mit 19,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at