NRG Energy Aktie

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WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085

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Performance unter der Lupe 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NRG Energy von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in NRG Energy gewesen.

Vor 1 Jahr wurden NRG Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die NRG Energy-Aktie an diesem Tag 152,26 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,568 NRG Energy-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 785,76 USD, da sich der Wert eines NRG Energy-Anteils am 08.09.2026 auf 119,64 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,42 Prozent.

Der Börsenwert von NRG Energy belief sich zuletzt auf 25,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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