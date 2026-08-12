S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein NRG Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NRG Energy-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NRG Energy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des NRG Energy-Papiers betrug an diesem Tag 156,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,638 NRG Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der NRG Energy-Aktie auf 119,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,55 Prozent verringert.

Alle NRG Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at