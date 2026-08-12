NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|Performance im Blick
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein NRG Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NRG Energy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des NRG Energy-Papiers betrug an diesem Tag 156,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,638 NRG Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der NRG Energy-Aktie auf 119,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,55 Prozent verringert.
Alle NRG Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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