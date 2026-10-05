Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|Langfristige Anlage
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nucor-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Nucor-Anteile bei 156,43 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,393 Nucor-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 240,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 536,73 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 53,67 Prozent.
Alle Nucor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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