Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|Lukrativer Nucor-Einstieg?
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Nucor-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Nucor-Aktie bei 106,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,416 Nucor-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 259,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 442,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +144,28 Prozent.
Der Börsenwert von Nucor belief sich zuletzt auf 58,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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