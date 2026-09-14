S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nucor-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Nucor-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Nucor-Aktie bei 106,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,416 Nucor-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 259,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 442,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +144,28 Prozent.

Der Börsenwert von Nucor belief sich zuletzt auf 58,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at