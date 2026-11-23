Bei einem frühen Investment in Nucor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Nucor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 152,35 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Nucor-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,638 Nucor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (239,62 USD), wäre die Investition nun 15 728,26 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 15 728,26 USD entspricht einer Performance von +57,28 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nucor einen Börsenwert von 53,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at