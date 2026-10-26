S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nucor-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nucor-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 138,70 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Nucor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,210 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nucor-Papiers auf 258,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 860,92 USD wert. Das entspricht einem Plus von 86,09 Prozent.

Der Marktwert von Nucor betrug jüngst 58,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at