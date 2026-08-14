S&P 500-Titel NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in NVR-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

NVR-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NVR-Papier bei 6 158,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,624 NVR-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 351,21 USD, da sich der Wert einer NVR-Aktie am 13.08.2026 auf 6 375,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,51 Prozent zugenommen.

Insgesamt war NVR zuletzt 16,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at