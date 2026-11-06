NVR Aktie
WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051
|Performance im Blick
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NVR von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden NVR-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5 920,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in NVR-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,689 NVR-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 834,09 USD, da sich der Wert eines NVR-Anteils am 05.11.2026 auf 6 414,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von NVR belief sich zuletzt auf 16,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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