S&P 500-Titel NVR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVR-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in NVR-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem NVR-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8 407,77 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVR-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,189 NVR-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 7 581,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6 373,95 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 24,19 Prozent vermindert.

Insgesamt war NVR zuletzt 16,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at