NVR Aktie
WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051
|Frühe Anlage
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel NVR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NVR von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden NVR-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7 566,67 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NVR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,322 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 6 016,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 951,94 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 951,94 USD entspricht einer negativen Performance von 20,48 Prozent.
Zuletzt ergab sich für NVR eine Börsenbewertung in Höhe von 15,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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