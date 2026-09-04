NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|Profitable NXP Semiconductors-Investition?
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04.09.2026 10:03:59
S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das NXP Semiconductors-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 209,96 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,476 Anteilen. Die gehaltenen NXP Semiconductors-Anteile wären am 03.09.2026 107,16 USD wert, da der Schlussstand 224,99 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 107,16 USD entspricht einer Performance von +7,16 Prozent.
Zuletzt ergab sich für NXP Semiconductors eine Börsenbewertung in Höhe von 57,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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