S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NXP Semiconductors-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das NXP Semiconductors-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 209,96 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,476 Anteilen. Die gehaltenen NXP Semiconductors-Anteile wären am 03.09.2026 107,16 USD wert, da der Schlussstand 224,99 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 107,16 USD entspricht einer Performance von +7,16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für NXP Semiconductors eine Börsenbewertung in Höhe von 57,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at