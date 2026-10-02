NXP Semiconductors Aktie

NXP Semiconductors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784

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NXP Semiconductors-Anlage 02.10.2026 10:04:08

S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NXP Semiconductors-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in NXP Semiconductors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.10.2023 wurde die NXP Semiconductors-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die NXP Semiconductors-Anteile bei 200,19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,995 NXP Semiconductors-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 194,81 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Anteils am 01.10.2026 auf 239,19 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 194,81 USD entspricht einer Performance von +19,48 Prozent.

NXP Semiconductors wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59,93 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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