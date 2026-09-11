NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|Lukrative NXP Semiconductors-Anlage?
|
11.09.2026 10:03:35
S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NXP Semiconductors-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 11.09.2021 wurde das NXP Semiconductors-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 212,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,714 NXP Semiconductors-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 067,63 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Papiers am 10.09.2026 auf 226,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,76 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von NXP Semiconductors bezifferte sich zuletzt auf 56,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NXP Semiconductors N.V.
|203,50
|4,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.