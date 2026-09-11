S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NXP Semiconductors-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NXP Semiconductors-Aktie gebracht.

Am 11.09.2021 wurde das NXP Semiconductors-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 212,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,714 NXP Semiconductors-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 067,63 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Papiers am 10.09.2026 auf 226,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,76 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von NXP Semiconductors bezifferte sich zuletzt auf 56,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at