S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NXP Semiconductors-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in NXP Semiconductors eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die NXP Semiconductors-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen NXP Semiconductors-Anteile letztlich bei 83,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 119,403 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 217,91 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Papiers am 17.09.2026 auf 227,95 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 172,18 Prozent.

Der Marktwert von NXP Semiconductors betrug jüngst 55,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at